Fußballboom in Japan

Vom Manga in die J-League

07:50 Minuten Yoichi Takahashis Manga Star "Captain Tsubasa", hier in einer Ausstellung in Shanghai. © picture alliance / dpa / HPIC / Wang Gang

Jaedicke, Thomas · 30. Juli 2023, 17:33 Uhr

In den 80er Jahren schuf Comic-Zeichner Yoichi Takahashi die Kult-Serie "Captain Tsubasa". Darin träumt der elfjährige Tsubasa Ozora vom fiktiven Nankatsu SC vom WM-Titel. Jetzt will Takahashi mit Nankatsu in Japans erste Liga.