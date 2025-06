Bundeswehr in Litauen

Die Brigade kommt

33:45 Minuten Die Panzerbrigade 45 der Bundeswehr in Litauen die erste permanente Stationierung einer deutschen Militäreinheit im Ausland seit dem Zweiten Weltkrieg

Bis Ende 2027 will die Bundeswehr mit rund 5000 Soldatinnen und Soldaten in Litauen voll einsatzbereit sein. Wie sich Leben und Dienen in einem Land anfühlt, das durch die russische Bedrohung plötzlich zu einem Frontstaat geworden ist.