Und, wertes Publikum, wie geht es Ihnen so an diesem wunderbaren Wahlsonntag? Blicken Sie gerade hoffnungsvoll in die Zukunft oder beschleicht Sie in letzter Zeit auch häufiger ein Gefühl der Ohnmacht? Klimakrise, rechtsradikale Parteien in den Parlamenten (und zum Teil auch: in den Regierungen) vieler liberaler Demokratien, Handelskriege, echte Kriege - wie bitte schön sollen wir all diese Herausforderungen auf einmal meistern?