Natürlich hat die Demoskopie in der modernen Demokratie ihren legitimen Ort. In gewisser Weise ersetzt sie die im Parlamentarismus nicht vorgesehenen direkt-demokratischen Elemente. Sie kann Orientierung darüber geben, was „die Leute“ denken, befürchten und sich wünschen. Kann sie auch bei der Formulierung politischer Konzepte helfen?

Nein, sie sollen nicht! Und schon gar nicht, wenn es um sensible und komplexe Themen geht. Politik so auszurichten, dass man „dem Volk“ nach dem Munde redet, ist populistisch. Wohin das führt, zeigt kein Politikfeld besser als die Migrationspolitik. Jahrzehntelang war sie blockiert durch stimmungsbezogene Emotionalisierung, demoskopisch unterlegte Angst vor dem Wähler und wechselseitige Schuldzuschreibungen.

So galt etwa in der Union bis zum Beginn der 90er-Jahre das axiomatische Prinzip: Deutschland ist kein Einwanderungsland, Punkt! Und CDU-Spitzenkandidaten führten entsprechend ihre Wahlkämpfe, indem sie an ausländerfeindliche Stimmungen appellierten: 1999 in Hessen mit einer Unterschriftenkampagne gegen die doppelte Staatsangehörigkeit und 2000 in Nordrhein-Westfalen mit der törichten Parole „Kinder statt Inder“.