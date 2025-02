Die demografische Entwicklung der Bundesrepublik hat erhebliche Auswirkungen auf die Struktur der Wählerschaft. Schaut man sich an, wer wählen darf und wer nicht, so sieht man unmittelbar: Der Anteil der wahlberechtigten Menschen ab 60 ist seit Gründung der Bundesrepublik stetig gestiegen. 1953 lag dieser Anteil noch bei rund 20 Prozent, bei der bevorstehenden Bundestagswahl am 23. Februar werden es über 40 Prozent sein.