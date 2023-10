Leben wir in einer zerrissenen Gesellschaft? Sind die anderen anders als wir? Gibt es da überhaupt noch Gemeinsamkeiten? Fühlen wir uns noch als Teil dieser Demokratie? Diese Fragen beschäftigen immer mehr Menschen.

Jeder weiß, wie schwer es ist, wenn wir im eigenen Familien- oder Freundeskreis Äußerungen und Gedanken hören, die wir nicht teilen. Wir wenden uns ab. Völlig natürlich. Auch wenn wir es kaum wahrhaben wollen: Die Distanz beginnt in uns! Oft unbemerkt grenzen wir aus, was uns nicht passt: andere Meinungen, Haltungen, Positionen, Menschen.

Aber müssen wir uns wirklich von Menschen abwenden? Ist es nicht auch möglich, dass wir Meinungen und Haltungen ablehnen, aber mit den Menschen, die sie vertreten, trotzdem in Verbindung bleiben?

Ja, das ist möglich! Zum Beispiel, wenn wir einander zuhören, anstatt sofort zu kommentieren, zu widersprechen, zu korrigieren oder zu belehren. Und indem wir versuchen zu verstehen, warum der andere diese Position vertritt. Welche Erfahrungen hat er gemacht? Was hat dazu geführt, dass er sich diese Meinung gebildet hat? Wie könnte ich dazu beitragen, dass der andere seine Meinung überdenkt? Und umgekehrt: Wie verändern sich meine Gedanken durch das, was ich von dem anderen gehört habe? Spaltung lässt sich überwinden, indem wir einen Schritt aufeinander zugehen. Trotz aller Differenzen.

Der Bundestag macht hier gerade einen mutigen Schritt nach vorne! Aus dem ganzen Land hat er 160 Menschen aus den Melderegistern ausgelost und eingeladen. Sie sollen für die Politik die Frage beantworten, ob sich der Staat in die Ernährungsgewohnheiten der Menschen einmischen soll oder nicht. Und wenn ja, wie und wo soll er sich einmischen? Der Bundestag lässt sich das erste Mal offiziell von Bürgern beraten. Er holt dazu eine Vielfalt von Perspektiven und Meinungen an einen Tisch. Der Zufall bestimmt, wer mit wem spricht.

Der Jüngste ist 16, die Älteste 85 Jahre alt. Die Menschen kommen mit verschiedenen Bildungsgraden und aus allen Bundesländern. Die einen aus der Stadt, andere vom Land. Vegetarier sind genauso vertreten wie Menschen, die gerne Fleisch essen. Auf jeden von uns hätte das Los fallen können. Was würden Sie beitragen? Wie ernähren Sie sich und soll der Staat darauf Einfluss nehmen? Genau – das ist eine heikle Frage. Auch die kann spalten.

Gemeinwohl bildet sich aus Gemeinsinn statt aus Getrennt-Sein. Bürgerräte liegen weltweit im Trend. Ihr Erfolg? Das Spaltende erkennen und das Verbindende finden! Die Gräben schließen. Je mehr Perspektiven in eine politische Entscheidung einfließen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende gesamtgesellschaftlich getragen wird. Was sich gesellschaftlich einen lässt, wird sich politisch leichter umsetzen lassen.