Walgesänge

Buckelwale haben saisonale Hits

07:16 Minuten Die Gesang der Buckelwale gehört zu den faszinierendsten im Tierreich. © picture alliance / AP / Yomiuri Shimbun / Yasunari Itayama

Marko von Pauli · 13. Oktober 2022, 19:23 Uhr

Neue Walsongs verbreiten sich im Ozean von Population zu Population und lösen andere Songs ab. Das haben Forscherinnen und Forscher herausgefunden. Es gibt also Walhits – und manche sind so erfolgreich, dass sie in allen Weltmeeren gesungen werden.