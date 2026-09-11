    Buch "Zwischen Wahnsinn und Verbot" über die DDR-Metalband Macbeth

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    Klein, Ralf / Schwesig, Oliver |
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