Mit Aktivierung des Schalters (Blau) werden externe Inhalte angezeigt und personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung . Sie können die Anzeige und die damit verbundene Datenübermittlung mit dem Schalter (Grau) jederzeit wieder deaktivieren.

Darin streift der Berliner Autor Gunnar Leue durch die Musikgeschichte des vergangenen Jahrhunderts. Leue porträtiert singende Spieler und beschreibt Vereinshymnen. Er erinnert an fußballverrückte Rockstars – und an Komponisten.

"You'll never walk alone"

"You'll never walk alone" Eine berauschende Musikgeschichte

1929 schreibt Schostakowitsch ein Ballettstück, in dem es um eine sowjetische Mannschaft geht. Gunnar Leue sagt dazu: „Das hat er so garniert mit ein bisschen Jazz, mit ein bisschen Foxtrott. Was ja in der Sowjetunion damals als bürgerliche Musik verpönt war.“