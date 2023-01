Taktilographie

Mit Fingerspitzengefühl gegen Brustkrebs

35:42 Minuten Die Tastuntersuchung ist wichtiger Bestandteil der Brustkrebsvorsorge für alle Frauen.

Moderation: Britta Bürger · 26. Januar 2023, 09:05 Uhr

Fast 70.000 Frauen erkranken in Deutschland jährlich an Brustkrebs, Tendenz steigend. Frühes Erkennen erhöht die Heilungschancen, sagt Frauenarzt Frank Hoffmann. In seinem Unternehmen „discovering hands“ ertasten blinde Frauen mögliche Tumore.