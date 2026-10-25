    Bruder Feuer, Herrin Armut. 800 Jahre Franz von Assisi. Evangelische Kirche

    22:27 Minuten
    Feiertag Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften
    © Deutschlandradio
    Oxen, Kathrin |
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