Brigitte Fassbaender bei der Hugo-Wolf-Akademie Liebe und Verzicht

Moderation: Jürgen Liebing

Sängerin, Regisseurin, Erzählerin: Brigitte Fassbaender hat in jeder Rolle etwas zu sagen (imago/Skata)

Ihre Gesangskarriere hat Brigitte Fassbaender schon vor langer Zeit beendet. Als Rezitatorin ist die einst herausragende Mezzosopranistin von einer anderen Seite zu erleben. In Stuttgart gestaltete sie "Enoch Arden", das große Melodram von Richard Strauss.

Das Wort "Melodram" hat heute meist einen negativen Beigeschmack, in der Alltagssprache ebenso wie in der Musik. Dabei ist ein Melodram eine originelle Gattung zwischen Musik und Theater, zwischen Gesang und Dichtung – und damit zwischen den Stühlen, wie die Vernachlässigung dieser Kunstform vermuten lässt.

Nach ersten Höhepunkten im 18. Jahrhundert begann für das Melodram um 1900 eine neue Blütezeit, die ihren Höhepunkt in Arnold Schönbergs "Pierrot lunaire" und in der Partie des Moses in seiner Oper "Moses und Aron" erreichte. Zu den Wegbereitern zählt Richard Strauss, der mit "Enoch Arden" 1897 ein umfangreiches Werk in dieser Gattung komponierte.

Lebenslanges Liebesdrama

Strauss, der sich später abschätzig über dieses Werk äußerte, schrieb "Enoch Arden" für Tourneeauftritte des damals berühmten Schauspielers Ernst von Possart. Grundlage war eine englische Dichtung von Alfred Tennyson in deutscher Übertragung von Adolf Strodtmann. Erzählt wird in Blankversen von einer Dreiecksbeziehung, die von Kindertagen bis ans Totenbett reicht und in einen – etwas rührselig gestalteten – Verzicht der Titelfigur mündet.

Sah sich eher als Dramatiker denn als Melodramatiker: Der Komponist Richard Strauss, porträtiert von Max Liebermann (picture alliance/Fine Art Images/Heritage Imag)

Das dem heutigen Empfinden eher fremde Werk fasziniert Brigitte Fassbaender schon seit langer Zeit – vermutlich auch deswegen, weil sie einst in den Opern des so vielseitigen Richard Strauss brillierte. Über Jahre hinweg war sie der Octavian schlechthin im "Rosenkavalier" von Strauss und Hugo von Hofmannsthal, später erwies sie sich als kluge Intendantin und Regisseurin.

Im Jahr ihres 80. Geburtstages ist Brigitte Fassbaender auch als Autorin einer Autobiografie zu erleben, die sich vom Mainstream der Sänger-Literatur abhebt. Mit dem Pianisten Wolfram Rieger hat sie "Enoch Arden" nun in einem Konzert der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart präsentiert.

Internationale Hugo-Wolf-Akademie

Wilhelma Theater Stuttgart

Aufzeichnung vom 09.11.2019

Richard Strauss

"Enoch Arden", Melodram für Rezitation und Klavier op. 38

Brigitte Fassbaender, Rezitation

Wolfram Rieger, Klavier