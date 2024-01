Die Vorschläge sollen die von der Kulturstaatsministerin letztes Jahr präsentierten Eckpunkte für eine Reform eher erweitern als ersetzen, heißt es. Aber Claudia Roth dürfte den Brief trotzdem als Mahnung sehen, ihre Pläne nicht zu lange im stillen Kämmerlein auszubrüten. Den Eindruck einer gewissen Beratungsresistenz der Ministerin gibt es durchaus in der Branche.

Dass ihre Pläne so umgesetzt werden, ist in Zeiten knapper Kassen unwahrscheinlich, aber immerhin steckt in den Vorschlägen ein guter Ansatz: Verleih, Produktion und Kino zusammenzudenken. Vor allem der Kinofilm und auch die Filmtheater sollen von den Steueranreizen profitieren. Denn alleine Geld in die Produktion zu stecken, wird dem deutschen Kino nichts nützen, wenn damit noch mehr Serien gedreht werden. Trotz Millionensubventionen ist der deutsche Film international zu wenig konkurrenzfähig. Darüber täuscht auch der Erfolg der Netflix-Produktion „Im Westen nichts Neues“ nicht hinweg.