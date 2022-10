Klimaschäden im Branitzer Park

Vor 175 Jahren legte Fürst Hermann von Pückler-Muskau in Branitz in der brandenburgischen Lausitz einen mehr als 100 Hektar großen Landschaftspark neu an. Spektakulär gestaltete er auch seine letzte Ruhestätte dort – in einer Seepyramide. Der Fürst-Pückler-Park , zu dem auch ein Schloss gehört, ist ein Kulturdenkmal.