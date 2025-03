Brahms und Prokofjew aus Genf

In dieser Sendung machen wir einen Abstecher nach Genf in die französische Schweiz – die wird ja auch Romanische Schweiz genannt. Und deshalb heißt das größte Orchester der UNO-Weltstadt Orchestre de la Suisse Romande. Vasily Petrenko, der in England lebende russische Dirigent war zu Gast. Und eine recht kurze Anreise hatte der österreichische Cellist Kian Soltani.

Der 5. März ist nämlich sein Todestag gewesen im Jahre 1953, so weit so gewöhnlich. Nur hat die Welt es damals gar nicht mitbekommen – den fast gleichzeitig starb der große geliebte Führer des sowjetischen Volkses, der Georgier Jossif Dschugaschwilli, genannt Stalin.

„Zwei große Sinfoniker“ – so war das Programm in der französischen Schweiz überschrieben. Und anders als Prokofjew oder sein Landsmann Schostakowitsch hatten es die Komponistinnen und Komponisten zur Mitte des 19. Jahrhunderts etwas schwerer, sich zur Gattung Sinfonie mit eigenen Beiträgen zu äußern. Zu groß waren nämlich die Vorbilder Haydn, Mozart und vor allem Beethoven.

Johannes Brahms erste Sinfonie entstand über eineinhalb Jahrzehnte quasi hinter verschlossenen Türen. Berühmt geworden ist das, was Brahms über die Arbeit an seinem sinfonischen Erstling an den hessischen Dirigenten und Freund Hermann Levi berichtet hat: „Ich werde nie eine Symphonie komponieren! Du hast keinen Begriff davon, wie es unsereinem zu Mute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört“.