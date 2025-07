Pétanque

Boule ist cool

23:57 Minuten Trendsport nicht nur in Deutschland: Boule wird mittlerweile in ganz Europa - wie hier in Schweden - auch in Wettbewerben gespielt © picture alliance / BILDBYRÅN / FREDRIK KARLSSON

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

In Frankreich ist Pétanque Nationalsport. Events wie die Mondial in Marseille werden live im Fernsehen übertragen. In Deutschland wird Boule wahrscheinlich nie massentauglich sein. Aber im Trend liegt das Spiel mit den Stahlkugeln auf alle Fälle.