Bougainville
Bougainville ist ein matrilineare Gesellschaft: Der Besitz wird über die Frauen vererbt. Und auch im Friendesprozess der 1990er Jahre spielten sie eine entscheidende Rolle. © Getty Images /Corbis / Eric Lafforgue
Der jüngste Staat der Erde?
31:26 Minuten
Einst deutsche Kolonie, später Kupferlieferant für die Welt und Schauplatz des blutigsten Krieges im Südpazifik in jüngster Zeit: 2027 will Bougainville unabhängig werden. Darüber hört man wenig, fand ein Hörer. Die Wunsch-Weltzeit ändert das.