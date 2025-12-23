Bougainville

Der jüngste Staat der Erde?

31:26 Minuten
Das Foto zeigt Frauen in einem blauen Boot im Flachwasser vor der Küste der Insel Bougainville, Papua-Neuguinea, am 11. Oktober 2009.
Bougainville ist ein matrilineare Gesellschaft: Der Besitz wird über die Frauen vererbt. Und auch im Friendesprozess der 1990er Jahre spielten sie eine entscheidende Rolle. © Getty Images /Corbis / Eric Lafforgue
Volker Boege, Theonila Roka Matbob, Sister Lorraine Garasu, Katja Bigalke, Andre |
Einst deutsche Kolonie, später Kupferlieferant für die Welt und Schauplatz des blutigsten Krieges im Südpazifik in jüngster Zeit: 2027 will Bougainville unabhängig werden. Darüber hört man wenig, fand ein Hörer. Die Wunsch-Weltzeit ändert das.
