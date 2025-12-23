Bougainville

Der jüngste Staat der Erde?

Bougainville ist ein matrilineare Gesellschaft: Der Besitz wird über die Frauen vererbt. Und auch im Friendesprozess der 1990er Jahre spielten sie eine entscheidende Rolle.

Einst deutsche Kolonie, später Kupferlieferant für die Welt und Schauplatz des blutigsten Krieges im Südpazifik in jüngster Zeit: 2027 will Bougainville unabhängig werden. Darüber hört man wenig, fand ein Hörer. Die Wunsch-Weltzeit ändert das.