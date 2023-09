Am Praia Grande, dem Großen Strand bei Sintra, nordwestlich von Lissabon gelegen, findet seit 27 Jahren ein Weltcup im Bodyboarding-Zirkus statt. Der älteste Wettbewerb dieser Art und der einzige in Europa, ist auch der Heimweltcup für Joana Schenker, die für Portugal startet. Dabei spürt sie schon einen gewissen Druck.

Natürlich gehört da auch ein bisschen Extra-Nervosität dazu. Ich bin relaxt, aber von der portugiesischen Bodyboard-Welt wird natürlich von mir ein bisschen mehr erwartet hier. Witzigerweise war der erste Worldcup-Event, den ich jemals gesehen habe, also 2001, hier. 2017 habe ich hier gewonnen. Dieser Platz hat schon etwas Spezielles für mich.

"In Portugal ist dieser Sport viel größer und hat viel mehr Sponsorenpotenzial." Auch in Portugal gibt es keine finanzielle Unterstützung durch den Verband, was vor allem daran liegt, dass Bodyboarding keine olympische Disziplin ist. "Wir müssen uns alle selber um unsere Sponsoren kümmern."