Blockade am Golf

Landwirte ächzen unter hohen Düngerpreisen

31:18 Minuten
Auf einem Frachtschiff wird mit einem großen Bagger Düngemittel verladen. Im Vordergrund ist eine Person in einem weißen Schutzanzug und mit Helm zu sehen.
Steigende Energiepreise und gestörte Lieferketten setzen den Markt für Dünger unter Druck. Wird in den nächsten Monaten weniger gedüngt, könnten die Erträge vielerorts sinken © imago / cfoto
Anne Herrberg, Marc Thörner, Josef Glauber, Katja Bigalke, Andre Zantow |
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Durch die monatelange Blockade am Persischen Golf fehlt neben Öl und Gas in den weltweiten Lieferketten vor allem mineralischer Dünger. Die Preise für den nährstoffreichen Stoff steigen, Landwirte weltweit sind besorgt. Aber es gibt auch Nutznießer.
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