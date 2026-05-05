Blockade am Golf

Landwirte ächzen unter hohen Düngerpreisen

31:18 Minuten Steigende Energiepreise und gestörte Lieferketten setzen den Markt für Dünger unter Druck. Wird in den nächsten Monaten weniger gedüngt, könnten die Erträge vielerorts sinken © imago / cfoto

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Durch die monatelange Blockade am Persischen Golf fehlt neben Öl und Gas in den weltweiten Lieferketten vor allem mineralischer Dünger. Die Preise für den nährstoffreichen Stoff steigen, Landwirte weltweit sind besorgt. Aber es gibt auch Nutznießer.