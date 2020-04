Bill Withers Sänger von "Ain’t No Sunshine" gestorben

Der amerikanische Sänger, Gitarrist und Songschreiber Bill Withers bei einem Musikfestival in Cannes 1973 (picture-alliance / dpa / Goebel)

Mit Songs wie "Ain’t No Sunshine" oder "Lean on me" begeisterte er Millionen Menschen: Bill Withers ist tot. Der Sänger starb im Alter von 81 Jahren.

Der Sänger von Hits wie "Ain’t No Sunshine", "Lean on Me" oder "Lovely Day" ist tot. Bill Withers starb im Alter von 81 Jahren. Er sei in Los Angeles an Herzkomplikationen verstorben, teilte seine Familie mit.



Withers' erstes Album wurde 1971 veröffentlicht. Mitte der 80er-Jahre zog er sich aus dem Musikgeschäft zurück.