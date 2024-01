Womit ich nicht gerechnet hatte: 40 Verlage winkten ab. Erst nach einem Jahr stieß ich auf eine Lektorin, die meine Überlegungen für verbreitenswert hielt. Die Zurückhaltung ihrer Kollegen - so erklärte sie mir – läge nicht an der Qualität meines Textes; vielmehr würden Titel und Inhalt zu sehr nach "schwarzer Pädagogik" riechen. Kinder wollen etwas leisten - das höre sich in vielen Ohren einfach zu sehr nach inhumanem Drill, nach kapitalistischem Nutzbarmachen von Kinderseelen an, das widerspreche dem Ideal der Selbstentfaltung.