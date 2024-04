World Press Photo

Das Leid in Gaza sichtbar machen

05:37 Minuten Ein Bild, das bleibenden Eindruck hinterlässt: In Amsterdam wurde das World Press Photo 2024 vorgestellt. © Imago / ANP / Robin van Lonkhuijsen

Fromm, Karin · 18. April 2024, 14:15 Uhr

Für sein an die Pietà erinnerndes Foto einer Frau, die ihr totes Kind in Trauer an sich drückt, erhält Mohammed Salem den World Press Photo Award 2024. Es macht Trauer, Leid und Opfer eines Krieges sichtbar, sagt die Bildforscherin Karen Fromm.