Nach dem 2. Weltkrieg folgte der „Fressperiode“ eine Epidemie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und in der Gegenreaktion Magersucht, Essstörungen und nun weltweit sich ausbreitende Fettleibigkeit. Bei HIV wurde die sexuelle Revolution als Ursache identifiziert, auch wenn das vereinfachend war, und Krebserkrankungen galten zunächst ebenfalls als Folgen eines in Anführungszeichen „falsch“ gelebten Lebens.

Corona ließ sich vergleichen mit einem Hackerangriff in der globalisierten Welt, ein weltumspannender Kontrollverlust, der Kontrollwahn und mittelalterliche Verschwörungsmythen entstehen ließ.

Und heute ringen zwei alte Männer, Joe Biden und Donald Trump, jenseits ihrer mentalen Hochform, um die Präsidentschaft in den USA. Auch das steht für ein gesellschaftliches Problem: die massiven, weltweiten Probleme der Überalterung, einschließlich Starrheit, abnehmende Selbstreflexion und künstlich provozierte, herbeigeschminkte Verjüngungsanstrengungen.

Joe Biden, der älteste Präsident der USA, verdeutlicht die Verletzbarkeit eines alten Menschen, dessen Verstand funktioniert, dessen Bewegungen jedoch seine Fragilität erkennen lassen. Was Ängste provoziert, dass er mit der Hyper-Verantwortung für diese Großmacht und der Entscheidungsgewalt über Atomschläge nicht vernunftgesteuert wird umgehen können.

Gleichfalls ist ein Drittel der Mitglieder im US-Senat zwischen 70 und nahezu 100 Jahre alt. Das hat Anklänge von Größenwahn: Klassische Symptome, wenn das Über-Ich ein Leben lang gepusht wurde, weswegen sie keine eigenen Grenzen und einen würdigen Abgang akzeptieren. - Auf der anderen Seite der Welt: Wladimir Putin sublimiert scheinbar seine eigene Todesangst, indem er die untergegangene UDSSR wieder auferstehen lassen will.

Biden und Trump sind personifizierte Warnungen, denn in zehn Jahren werden circa 100 Millionen Menschen an Demenz erkrankt sein, meist in qualvollen und unvorstellbar teuren Leidenszeiten: Demenz ist die „Pest“ des 21. Jahrhunderts! Aber auch die zerstörerische Kehrseite der medizinisch und sozialpolitisch angestrebten, von uns allen erwünschten Lebensverlängerung.