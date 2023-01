Bevölkerungsrückgang in China

Die Geburtsraten sind in China schon lange niedrig. Nun schlagen sie erstmals auch auf die Bevölkerungszahlen durch: Im Jahr 2022 sank die Zahl der Einwohner um 850.000. Das teilte das chinesische Statistikamt in Peking mit.

Sebastian Heilmann, Chinaforscher an der Uni Trier, sieht in dem Einbruch eine Langzeitfolge der strikten Geburtenkontrollpolitik Chinas seit den 1980er-Jahren. Die Geburtenkontrolle sei damals eingeführt worden, weil man gedacht habe, Chinas Wirtschaftswachstum werde durch die großen Bevölkerungszuwächse seit den 50er-Jahren „wieder aufgefressen“.

Die Langzeitfolgen dieser Politik habe man dabei „nicht mit dieser Radikalität“ bedacht. Heilmann rechnet damit, dass der Anteil der Jüngeren in China absehbar verschwindend gering sein könnte. Die Jungen werden „unglaublich viele ältere Köpfe mitversorgen müssen“, sagt der Experte. Man werde in Chinas Bevölkerung das krasseste Missverhältnis zwischen Jung und Alt weltweit sehen.

„Es ist so, dass wir uns in so einem langsamen Niedergang der Geburtenrate an viele der Phänomene gewöhnen konnten, die damit einhergehen.“ Dies seien vor allem wesentlich höhere Kosten im Renten- und Gesundheitssystem durch eine ältere Bevölkerung. Heilmann rechnet damit, dass China in den nächsten Jahren und Jahrzehnten höhere Alterssicherungs- und Gesundheitsausgaben bevorstehen. „Und das bremst normalerweise das Wirtschaftswachstum. Das ist die Erfahrung in anderen Ländern“, sagt der Experte.