Bettkantengeschichten Zwischen Schlaf und wach

Moderation: Martin Böttcher

Zwischen Schlaf und Wach: „Gute Nacht Geschichten”. (Unsplash / Anthony Intraversato)

Ein Thema – vier Facetten. „Bettkantengeschichten" stehen auf dem Programm dieser Echtzeit-Sendung. Zwischen Schlad und wach: Es geht um Kissen und Kapseln, Rache am eigenen Ausgeschlafensein und das Rotieren der Kaffeemühlen.

Katharina Kühn erkundet die gestiegene Bedeutung des Kissens für den Liegekomfort und seine Rolle als inflationärer Zierrat, was allerdings nicht jeder gleich gut gefällt.

Relativ neu ist das Phänomen der "Revenge Bedtime Procrastination" oder zumindest dieser Name für Leute, die statt verdienten Schlaf zu suchen, Zeit verplempern, ursprünglich um sich an der engen Taktung des Arbeitslebens zu rächen. Leider auf Kosten des eigenen Schlafs.





Den können Obdachlose in Ulm in Kapseln finden – in den sogenannten Ulmer Nestern. Florian Geiselhart, der am weltweit beachteten Projekt mitgewirkt hat, erklärt, was Design im öffentlichen Raum alles kann.

Und auch die längste Nacht geht irgendwann zu Ende und bei vielen Menschen beginnt der neue Tag mit einer Tasse Kaffee. Was da mittlerweile alles investiert werden kann an Wissen und Geld, um die perfekte Kaffeemühle zu finden, erzählt der Medienwissenschafler Daniel Eschkötter.