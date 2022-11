Popularität von Hör-Dokus

„Cui Bono“, „Troll Army“ oder auch „Der Anhalter“: Inzwischen müssen Podcast-Fans nicht mehr in die USA schielen, um anspruchsvolle und gut erzählte Doku-Podcasts zu hören. Doch bisweilen könnte man meinen: Den Zuhörenden wird in diesem Format nicht viel zugetraut.

Einmal vom Host, dem Gastgeber an die Hand genommen, lässt er sie nicht mehr los. Die Geschichte wird barrierefrei erzählt, der oder die Zuhörende "darf" sie nicht selbst erleben. Aber schafft dieser ausgebreitete Reiseweg nicht auch Transparenz und Glaubwürdigkeit? Und ist das heute, in Zeiten von „Fake News“ und „Lügenpresse-Vorwürfen“, nicht unglaublich wichtig?

Feature seien jahrelang in einer Bubble produziert worden, findet er. "Die Hörerinnen zu befragen ist auch ein Weg, den wir in meiner Produktionsfirma gehen." Leute säßen eben nicht mehr zu Hause im Ohrensessel und hörten sich ein Feature an, meint er. Es sei nichts Schlimmes, Orientierung zu geben.

"Es ist ganz wichtig für meine Arbeit, dass ich Autorinnen und Autoren auffordere, so etwas einzufangen", sagt Michael Lissek zu aufgenommenen, atmosphärischen Situationen. Nur dann bekomme man originelle Sätze wie „Wir verwenden Gott in sehr begrenztem Umfang“ aus einer seiner Produktionen über einen Trauerredner. "Ich würde versuchen, die Sachen so präzise wie möglich zu machen", sagt er. "So, wie ich arbeite, habe ich als Erstes die Töne. Wenn es klappt, kommt kein einziger Text rein."