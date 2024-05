18 Uhr an einem Samstagabend im Primavita-Bad Berlin-Zehlendorf. Sechs Kinder zwischen vier und acht Jahren liegen auf dem Bauch im Wasser, halten sich mit den Händen am Beckenrand fest und strampeln mit den Beinen. Daneben - ebenfalls im Wasser - ihre Mütter.

Nima Muhamed kennt sie, seit sie 2015 in ihre Sprechstunde kam. Damals sorgte sich die junge Frau um ihre kleine Tochter Muha, die im Krankenhaus Waldfriede geboren wurde, und der im Falle einer Abschiebung in die Heimat Somalia die Beschneidung drohte. Das gleiche Schicksal wie ihr selbst.

Kein Einzelfall, sagt Cornelia Strunz. Aber auch in Deutschland gelte es, achtsam zu sein: „Die Gefahr besteht weiterhin, auch für die Mütter, die die Töchter hier in Deutschland gebären, dass zum Beispiel eine Beschneiderin eingeflogen wird. Oder wenn die Töchter in den Sommerferien zurückfliegen, alleine oder mit den Vätern oder mit wem auch immer, dass dann immer noch die Gefahr droht, dass die Kinder beschnitten werden.“

Mit im Trainerteam ist auch Elonie. Die 21-Jährige ist selbst aktive Schwimmerin und hat bereits in einigen Vereinen Erfahrungen sammeln können:



„Prinzipiell haben wir auch diesen pädagogischen Aspekt, dass die einfach Deutsch lernen sollen. Deswegen ist auch einfach konsequent Deutsch reden sehr wichtig. Hier wollen die Kinder wirklich schwimmen lernen. Man sieht das so an Freude und Dankbarkeit. Das kriegt man einfach zurück - und gute Laune.“



Zum Beispiel von Amin. Der Siebenjährige ist mittlerweile eine richtige Wasserratte.



„Ich habe so die Füße, Strampelbeine gelernt, und ich habe so Spiele gelernt, Wasserspiele wie „Feuer, Wasser Sturm, wenn man „Feuer“ sagt, musst du unter Wasser pusten, wenn man „Wasser“ sagt, musst du hoch- und runtergehen in die Seiten und wenn man Blitz sagt, musst du Strampelbeine machen.“



Und zum Schluss der Stunde kommt dann noch das Beste: der Sprung vom Wasser-Trampolin!