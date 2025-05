Berliner Philharmoniker: Kirill Petrenko dirigiert Mahlers Neunte

Sie gehört zu den Grundpfeilern des Repertoires, und dennoch nähert man sich ihr nur vorsichtig an. Eine Aufführung von Gustav Mahlers Neunter Sinfonie ist ein Statement, zumal wenn die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent am Werk sind – in diesem Fall Kirill Petrenko.

Mahler komponierte die Neunte am Ende seines Lebens, in den Jahren 1908 bis 1910; ein kranker und entwurzelter Mensch, der in New York mehr arbeitete als lebte, und der seine geliebte österreichische Heimat nur noch in den Ferien besuchte.