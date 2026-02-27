Politik und roter Teppich

Das Berlinale-Nachbeben

30:24 Minuten
Tricia Tuttle spricht auf einer Bühne in ein Mikrofon.
Tricia Tuttle: Die Gerüchte, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wolle die Berlinale-Leiterin nach einem Gaza-Eklat entlassen, haben sich bislang nicht bestätigt © picture alliance / dpa / Britta Pedersen
Dell, Matthias; Tran, Minh Thu |
Die Berlinale ist vorbei, die Kontroverse reißt nicht ab. Zuletzt stand gar Tricia Tuttle als Leisterin zur Disposition. Was heißt das für die Zukunft des Filmfestivals? Journalistin Minh Thu Tran und Filmkritiker Matthias Dell diskutieren.
Berlinale in der Kontroverse
