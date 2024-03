Tanz, Theater, Handwerkskunst, Brauchtum oder kulturelle Traditionen: All das wird als immaterielles Kulturerbe angesehen. Was dazu gehört, lässt sich im bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes nachlesen. Zu den bisher dort Verzeichneten kommen in diesem Jahr in Deutschland sechs neue Einträge hinzu – darunter die Berliner Technokultur. Die Kulturminister von Bund und Ländern erweiterten das bundesweite Verzeichnis entsprechend.