Donald Trump kann die Präsidentschaftswahl nicht gewinnen, meint Amerika-Experte Andreas Etges. Trumps Corona-Erkrankung helfe ihm auch nicht, zumal er in dieser Situation nicht von seinem "grauenhaften Krisenmanagement" ablenken könne. Mehr

Zwei Jahre nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Kashoggi fordert seine Lebensgefährtin Hatice Cengiz weiterhin Aufklärung. Auch in der arabischen Welt lasse das Interesse an dem Fall sehr nach, sagt der Nahostexperte Aktham Suliman.Mehr