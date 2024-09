Überlebt - das steht in großen Lettern über seinem an Abenteuern reichem Leben. Zur Ruhe setzen wird sich Reinhold Messner nicht. Er hat noch Pläne als Gestalter mit seinem Start-up Messner Mountain Heritage und als Bergsteiger.

Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, heilige Berge zu besteigen, nicht die höchsten, nicht die schwierigsten, aber es gibt noch viele, die ich auf dem Wunschzettel habe. Die meisten von ihnen liegen in der ‚Dritten Welt‘. Das lohnt sich zwar nicht, hinaufzusteigen in meinem Alter, aber es befriedigt meine Lebensfreude.

Mehr als 100 Expeditionen hat der Südtiroler gemacht, Dutzende von Erstbegehungen stehen in seinem Tourenbuch. Seine Erlebnisse und Gedanken hat er in rund 50 Büchern veröffentlicht.

Günther Härter: „Als Bergsteiger ist er für mich ein Komet, der Ende der 60er-Jahre auf einmal am Bergsteigerhimmel erschienen ist und bis heute strahlt.“ Die nachhaltigsten Spuren hat Reinhold Messner in den Dolomiten, seinen Heimatbergen, hinterlassen. Der Höhepunkt war eine Route am Mittelpfeiler des Heiligkreuzkofel, seine mit Abstand schwierigste Kletterei.

Abgehoben im übertragenen Sinne, in eine neue Ära des Höhenbergsteigens – oder wie Bernd Kullmann sagt, der 1978 wenige Monate nach Messner am 8848 Meter hohen Everest-Gipfel stand: „Messner-Style eben. Von daher hat er schon eine Zeitenwende im gesamten Bergsteigen eingeleitet.“

Seinen schlimmsten Moment – so sagt er selbst – hatte er am Nanga Parbat gehabt. „In der Merkl-Scharte hatte ich ein Nahtod-Erlebnis. Da hätte ich auch liegen bleiben können, aber ich bin wieder aufgestanden.“

Ein Grenzgang am Rande des Ertragbaren. In seinem jüngsten Buch schreibt Messner von Gegenwind und Widerständen, die er zu überwinden hatte, um in neue Freiräume zu kommen. Es ist dieser mehrfach praktizierte „Aufbruch ins Ungewisse“, den renommierte Kletterer an dem Südtiroler Pionier so schätzen.