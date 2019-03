Beratungen über Rüstungskontrolle UN will Wettrüsten im Weltall verhindern

Götz Neuneck im Gespräch mit Dieter Kassel

Wird das Weltall in der Zukunft zum Schlachtfeld? (dpa / AP / Industrial Light & Magic/Lucasfilm)

Bisher ist es nur Science Fiction: Ein Krieg im Weltall wird aber zunehmend realer, weil dort einige Staaten offenbar gezielt aufrüsten. Warum eine internationale Konferenz nun nach Auswegen sucht, erklärt der Friedensforscher Götz Neuneck.

Die Einrichtung militärischer Stützpunkte, das Erproben von Waffen und militärische Übungen sind verboten. Das und mehr steht im sogenannten Weltraumvertrag, der bereits 1967 abgeschlossen und von über 100 Staaten unterzeichnet wurde. Trotzdem befürchten die Vereinten Nationen ein Wettrüsten im Weltall. Experten aus 25 Ländern beraten nun deshalb in Genf über Maßnahmen, wie sich die Militarisierung des Weltalls verhindern lässt.

Für Trump ein "Schlachtfeld der Zukunft"

Dass die Suche nach neuen Verträgen und Regelungen erforderlich ist, glaubt auch der Physiker Götz Neuneck. "Das liegt in erster Linie an der Rhetorik, die aus einzelnen Staaten kommt", sagte der stellvertretende wissenschaftliche Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg im Deutschlandfunk Kultur.

US-Präsident Donald Trump habe den Weltraum zuletzt als 'Schlachtfeld der Zukunft' bezeichnet - "und das ist meistens ein Signal dafür, dass man neue Systeme entwickelt." Bisherige Versuche, das zu verhindern, hätten nicht erreichen können, dass eine derartige Rhetorik und auch entsprechende Tests im All aufhörten.

Zerstörung von Satelliten und Cyber-Angriffe

Neuneck zufolge gibt es destruktive sowie nicht-destruktive Rüstungsmöglichkeiten: "Destruktiv wäre, wenn man einen Satelliten kollidieren lässt mit einem anderen Satelliten oder gar eine Sprengladung in die Nähe eines Satelliten bringt. Nicht-destruktiv wäre, indem man Laserstrahlen benutzt oder Cyber-Angriffe oder elektromagnetische Interferenzen, um die Kommunikation eines Satelliten zu zerstören." Forschungen und Tests in diese Richtung gebe es seit dem Kalten Krieg. Beim derzeitigen Wettrüsten bleibe die Frage: "Was ist da genau geplant? Und da ist natürlich vieles im Geheimen", so der Physiker.

