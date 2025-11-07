Beethovenfest Bonn: Fabian Müller spielt Beethoven

Von Gipfel zu Gipfel

134:34 Minuten
Fabian Müller sitzt im schlicht-schwarzen Pullover vor der Kamera und scheint mit einer Hand zu dirigieren, die etwas verwischt erscheint.
Fabian Müller ist fest dem Bonner Publikum bekannt, auch weil er Künstlerischer Leiter der von ihm initiierten Kammermusikreihe „Bonner Zwischentöne“ ist. © Christian Palm
Moderation: Christine Anderson |
Der in Bonn geborene Pianist Fabian Müller widmet sein Recital dem Komponisten seiner Heimat: Ludwig van Beethoven. Er spielt u.a. die gefürchtete "Hammerklavier-Sonate", die Müller gern als "Mount Everest" bezeichnet. Überhaupt sieht er in jeder Sonate einen Gipfel.
Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
Aus dem PodcastKonzert
An acht Abenden führt Fabian Müller alle 32 Sonaten Beethovens in seiner Heimatstadt auf. Eine Besonderheit: er hat für jede Sonate eine Art "Ohrenöffner" komponiert. So entstanden 32 kurze Bagatellen - jede speziell auf ein Beethoven-Werk abgestimmt.
Aufzeichnung vom 19.09.2025 in der Kleine Beethovenhalle, Beethovenfest Bonn

Fabian Müller
Bagatellen

Ludwig van Beethoven
Klaviersonate Nr. 5 c-Moll op. 10/1
Klaviersonate Nr. 11 B-Dur op. 22

In der Konzertpause: Christine Anderson im Gespräch mit Fabian Müller

Ludwig van Beethoven
Klaviersonate Nr. 29 B-Dur op. 106 "Hammerklavier-Sonate"

Fabian Müller, Klavier

Mehr zum Thema
Zur Startseite