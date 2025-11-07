Fabian Müller
Bagatellen
Ludwig van Beethoven
Klaviersonate Nr. 5 c-Moll op. 10/1
Klaviersonate Nr. 11 B-Dur op. 22
In der Konzertpause: Christine Anderson im Gespräch mit Fabian Müller
Ludwig van Beethoven
Klaviersonate Nr. 29 B-Dur op. 106 "Hammerklavier-Sonate"
Beethovenfest Bonn: Fabian Müller spielt Beethoven
Fabian Müller ist fest dem Bonner Publikum bekannt, auch weil er Künstlerischer Leiter der von ihm initiierten Kammermusikreihe „Bonner Zwischentöne“ ist. © Christian Palm
Von Gipfel zu Gipfel
134:34 Minuten
Der in Bonn geborene Pianist Fabian Müller widmet sein Recital dem Komponisten seiner Heimat: Ludwig van Beethoven. Er spielt u.a. die gefürchtete "Hammerklavier-Sonate", die Müller gern als "Mount Everest" bezeichnet. Überhaupt sieht er in jeder Sonate einen Gipfel.
An acht Abenden führt Fabian Müller alle 32 Sonaten Beethovens in seiner Heimatstadt auf. Eine Besonderheit: er hat für jede Sonate eine Art "Ohrenöffner" komponiert. So entstanden 32 kurze Bagatellen - jede speziell auf ein Beethoven-Werk abgestimmt.
Aufzeichnung vom 19.09.2025 in der Kleine Beethovenhalle, Beethovenfest Bonn
