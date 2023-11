Es gibt ungewöhnliche Aufführungsstätten, die wegen ihrer Besonderheit in Lage und Funktion zu Konzertsälen werden, in Groß Dölln in der Schorfheide beim Bebersee-Festival ist das so. Dort, wo vor einigen Jahrzehnten noch die MIGs für einen Krieg der Systeme scharf gemacht wurden, feiert man seit Jahren ein Musikfest.