BBC Proms: John Eliot Gardiner Barockes fürs Dirigentenjubiläum

Moderation: Max Winkler

1998 erhob die Queen den Dirigenten in den Adelsstand, seitdem heißt es: Sir John Eliot Gardiner. (EBU / Chris Christodoulou)

Was für ein Jubiläum: John Eliot Gardiner feierte mit diesem Konzert sein 60. Gastspiel bei den BBC Proms. Und das mit großen Barock-Kantaten von Händel und Bach. Er dirigierte dabei die eigenen Ensembles: den Monteverdi Choir und die English Baroque Soloists.

60 Mal schon wurde Sir John Eliot Gardiner zu den BBC Proms eingeladen, jene Konzerte, bei denen das Publikum extrem zwanglos, ohne Kleiderordnung und gern mit kleinen Fähnchen oder gar Picknick ins große Auditorium kommen. Diese gelöste Stimmung sorgt seit jeher für eine einmalige Stimmung und für besondere Abende - für Publikum wie für die Künstler.

Frühwerke der großen Barockmeister

Gardiner präsentierte frühe Kantaten Johann Sebastian Bachs und Georg Friedrich Händels. Während Bach kaum reisen konnte, war es Händel vergönnt, Italien kennen zu lernen. Händel habe alle Kultur dort wie ein Schwamm aufgesogen, so Gardiner. Die Musik, die Architektur, die Farben. "Diese Lebendigkeit, die so anders zu dem war, was er aus seiner Geburtsstadt Halle oder dem protestantischen Hamburg kannte." So entstand diese prunkvolle Kirchenmusik.

Bachs Bewerbungsschreiben

Bachs Kantate, die an diesem Abend zu hören war, könnte man als musikalisches Bewerbungsschreiben sehen. Jung und mit 22 Jahren war Bach zu dieser Zeit Organist in Arnstadt, der die Fühler nach einer besseren Anstellung ausgestreckt hatte, Richtung Mühlhausen.

Dafür legte er diese eindringliche Kantate vor. Gardiner: "Da ist das konstante Gefühl von Drama, wie es in den Wandgemälden aus deutschen Kirchen, die den Teufel und den Kampf zwischen Leben und Tod zeigen, zu finden ist." Damit konnte Bach seine Konkurrenten erfolgreich ausstechen.

Gardiner und seine Musiker

Gardiner, der als einer der wichtigsten Dirigenten der sogenannten Alte-Musik-Szene gilt, dirigierte bei diesem Konzert jene Ensembles, die er selbst gegründet hatte, um seine musikalischen Ideen verwirklichen zu können: den Monteverdi Choir, den es seit 1964 gibt und die 1978 ins Leben gerufenen English Baroque Soloists.

Beide Ensembles sind perfekt aufeinander eingespielt. Zu Gast ist Solistin Ann Hallenberg - eine hervorragende Barock-Kennerin.

Aufzeichnung vom 1. September 2021 in der Royal Albert Hall, London

Georg Friedrich Händel

"Donna, che in ciel", Geistliche Kantate für Mezzosopran, Chor und Orchester HWV 233

Johann Sebastian Bach

"Christ lag in Todesbanden", Kantate BWV 4

Georg Friedrich Händel

"Dixit Dominus" für Chor und Orchester HWV 232

Ann Hallenberg, Mezzosopran

Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner