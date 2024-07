Bauhaus im Exil

Rettung für Marcel Breuers Utopia

30:47 Minuten Das Marcel Breuer Cottage in Wellfleet, Massachusetts. Die Zeit drängt, wenn das Haus gerettet werden soll. © Instagram / Screenshot / docomomous

Nora Sobich · 14. Juli 2024, 12:30 Uhr

Nach 1933 ging für viele Bauhäusler das Leben in den USA weiter. Marcel Breuer, in Deutschland vor allem als Möbelbauer bekannt, fand auf Cape Cod sein Paradies. Jetzt will sein Sohn das Sommerhaus verkaufen und gleichzeitig erhalten. Geht beides?