    Barocker Bestseller - Die Violinsonaten op. 5 von Arcangelo Corelli

    109:39 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Georg Kallweit, Bernhard Schrammek |
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