Song für Äthiopien

Bob Geldofs zweifelhafte Charity-Musik

22:50 Minuten Für „Do They Know It's Christmas?“ versammelte Bob Gedolf (l.) 1984 Musikgrößen wie Bono von U2 und Phil Collins. Nicht nur in Äthiopien wird der Song mittlerweile abgelehnt. © picture alliance / empics / Brian Aris / Band Aid

Vor 40 Jahren veröffentlichte Bob Geldofs „Band Aid“-Projekt den Song „Do They Know It's Christmas“. Das damit eingespielte Geld sollte Äthiopien unterstützen, das damals eine schwere Hungerkatastrophe erlebt hatte. Heute steht der Song in der Kritik.