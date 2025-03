Eurovision Song Contest

Ballert der deutscher ESC-Beitrag "Baller"?

10:04 Minuten Das Geschwister-Duo Abor & Tynna stammt aus Österreich. Beim ESC tritt es mit dem Lied "Baller" an

Am 17. Mai findet der Eurovision Song Contest in Basel statt. Für Deutschland tritt das Geschwisterpaar Abor & Tynna an. Wie ist der Auswahlprozess abgelaufen und wie ist Stefan Raab dabei vorgegangen? Und hat der Song eine Chance auf den Sieg?