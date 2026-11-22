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Balance-Akt in der Kurve - Fanbetreuung in der Fußball-Bundesliga
23:06 Minuten
Nachspiel - das Sportmagazin © Deutschlandradio
Wegmann, Philip
|
22. November 2026, 18:05 Uhr
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