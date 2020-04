Bädersaison beginnt ohne Besucher Droht ein Sommer ohne Freibad?

Matthias Oloew im Gespräch mit Ute Welty

Auch das Sommerbad Neukölln bleibt zur Eindämmung des Coronavirus weiterhin geschlossen. (picture-alliance/Andreas Gora)

Eigentlich beginnt jetzt vielerorts die Freibadsaison, doch die Coronakrise verhindert das Badevergnügen. Freibäder seien für den Massenbetrieb gedacht, und das sei momentan ihr Verhängnis, sagt Matthias Oloew von den Berliner Bäderbetrieben.

Ein Sommer ohne Freibad – das mag sich bisher noch keiner vorstellen. Aber die Coronakrise wird den Ausflug in das kühle Nass wohl kaum möglich machen.

"Zunächst einmal hoffen wir, dass möglichst viele Menschen in Deutschland bei dieser Pandemie gesund bleiben, denn nur wenn sie gesund sind, sind sie auch wieder Kundinnen und Kunden bei uns", sagt der Sprecher der Berliner Bäderbetriebe, Matthias Oloew.

"Wenn der Preis dann dafür ist, dass wir auf die Bäder eine zeitlang verzichten müssen, dann ist das zwar schmerzlich, aber leider hinzunehmen."

Am Samstag wäre in Berlin die Badesaison eigentlich losgegangen. Nun ist die Hoffnung groß, dass vielleicht ein Teilbetrieb mit Abstands- und Hygieneregeln möglich werden könnte. Es könne sein, dass die Leute in die Seen ausweichen, sagt Oloew.

Freibad als Massenbetrieb

Über mögliche Regeln zu sprechen, sei noch zu früh. Es würden jetzt verschiedene Szenarien erarbeitet. "Bei den Freibädern ist es so, die sind für einen großen Massenbetrieb gebaut und geplant worden", so der Kulturhistoriker Oloew.

"Das Eintauchen in der Masse war das große Betriebskonzept der Freibäder in der Weimarer Republik zum Beispiel und dieses Eintauchen in die Masse ist genau das, was heute das Problem ist." Großveranstaltungen seien zunächst ohnehin verboten.

Es habe noch nie eine bundesweite Absage der Freibadsaison gegeben, sagt Oloew, der nun nochmal in die Archive geblickt hat. Selbst im Zweiten Weltkrieg sei beispielsweise der Strandbadbetrieb am Berliner Wannsee bis in den Spätsommer 1944 weitergegangen und ab Mai 1945 seien die ersten Badegäste schon wieder da gewesen.

(gem)