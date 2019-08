Bachwoche Ansbach: Il Gusto Barocco Ein Meer aus "Bächen"

"Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen", so hat es einst Beethoven formuliert. In der Musikwelt war dieser Name nie vergessen. Seine Werke genossen immer höchstes Ansehen. An diesem Abend gibt es nicht nur ein Bach-Werk, sondern eine ganze Flut davon.

Dass Jörg Halubek sein Orchester in Stuttgart gegründet hat, sei irgendwie ganz von allein passiert. So erzählt er launig, dass es zuerst nur ein Kreis von Freunden war, mit dem er am liebsten Kammermusik spielte. Sie kannten sich aus dem Studium und aus dem Bereich der Kirchenmusik. Das Ensemble erweiterte sich gelegentlich, immer dann, wenn größere Besetzungen gefragt waren. Und da das gemeinsame Spiel auch immer Spaß machen sollte, wurde nie jemand dazu gebeten, der nicht in die Truppe gepasst hätte, so der Dirigent weiter.

Barocke Geschmacksrichtung

Und dann kam die erste Anfrage für eine Konzertreihe. So wurde der Kreis soweit erweitert, dass genügend Musiker zusammenkamen. Da diese Veranstaltungsreihe "Eine Frage des Geschmackes" hieß, lehnte Halubek den Namen des neuen Orchesters daran an. Ab sofort firmierte es unter "Il Gusto Barocco", also unter dem Motto "Der barocke Geschmack".

Kein Barock ohne Bach

Kein Barockensemble kommt an dem wichtigsten Barockkomponisten, ja Musik-Titanen vorbei: an Johann Sebastian Bach. Eine große Palette seiner Konzerte ist für diesen Abend ausgewählt. Vor allem Konzerte für die beiden Instrumente, die Bach perfekt beherrschte: die Tasteninstrumente und die Geige, mit der er schon in Eisenach den Vater auf Hochzeitsgesellschaften begleitete und mit aufspielte.

Das Orchester "Il Gusto Barocco" fand sich 2008 zusammen. (Il Gusto Barocco / Christian Kleiner)

Live aus der Orangerie im Hofgarten, Ansbach

Johann Sebastian Bach

Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur BWV 1048

Brandenburgisches Konzert Nr. 6 B-Dur BWV 1051

Konzert für drei Cembali und Streicher C-Dur BWV 1064

Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo d-Moll BWV 1043

Konzert für Violine, Flöte, Cembalo und Streicher F-Dur BWV 1044

Hed Yaron Meyerson, Violine

Avinoam Shalev, Cembalo

Il Gusto Barocco

Leitung: Jörg Halubek