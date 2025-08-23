    Bach without Bach - Marie Radauer-Plank spielt Werke für Violine solo

    59:48 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Drost, Mascha |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastDie besondere Aufnahme
    Zur Startseite