Auszeichnung für amerikanische Poetin Literaturnobelpreis geht an Louise Glück

Die US-amerikanerische Dichterin Louise Glück erhält den Literatur-Nobelpreis 2020. (epa)

Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die amerikanische Poetin Louise Glück. Der weltweit wichtigste Literaturpreis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (950.000 Euro) dotiert und zeichnet das Gesamtwerk der Preisträger aus.

Das Nobelpreis-Komitee sei zwar immer für eine Überraschung gut, aber wir waren alle überrascht, als der Name bekannt gegeben wurde", sagt Literaturredakteurin Dorothea Westphal.

Ein politisches Signal

"Ich freue mich, weil der Preis für eine amerikanische Autorin längst überfällig war", so Westphal weiter. Mit Ausname der umstrittenen Auszeichnung für Bob Dylan im Jahr 2016 war der letzte Literaturnobelpreis 1993 in die USA gegangen, an die Autorin Toni Morrison.

Der Preis sei auch ein politisches Signal so kurz vor der US-Präsidentenwahl, denn er zeige, "dass es auch ein positives, kritisches und intellektuelles Amerika" gibt.

Keine Gala in diesem Jahr

2018 fiel die Vergabe des Literaturnobelpreises aus, da die Akademie in einen Korruptionsskandal verwickelt war und es Vorwürfe sexueller Belästigung gab. 2019 ging der Literaturnobelpreis an den Österreicher Peter Handke, was für viel Kritik sorgte. Er wurde gleichzeitig mit der Preisträgerin des Jahres 2018, der Polin Olga Tokarczuk, ausgezeichnet.

Üblicherweise werden die Nobelpreise bei einer großen Gala in Schweden vergeben. Doch bereits im Juli hatte das Nobelpreiskomitee bekannt gegeben, dass der große Empfang in diesem Jahr ausfallen wird. Stattdessen werden der Preis und die Urkunde an die Preisträger in ihrem jeweiligen Heimatland übergeben.