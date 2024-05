Australiens Bergbau

Der Widerstand der Mönche

22:57 Minuten Zugwaggons für Eisenerz: Bergbaukonzerne suchen nach immer neuen Möglichkeiten, vom Rohstoffreichtum Australiens zu profitieren. © imago / Newscom World / Rafael Ben Ari

Michael Frantzen, Katrin Materna · 02. Mai 2024, 18:30 Uhr

Die Mönche im Jarrahdale erfuhren, dass in der Nähe ihres Klosters nach Rohstoffen gesucht werden soll. Sie leisteten zunächst mit Erfolg Widerstand. Doch in Westaustralien, das reich an Lithium und Erzen ist, wittern viele Minen-Konzerne Gewinne.