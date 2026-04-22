    Aus Kopenhagen: Eun Sun Kim leitet das Dänisches Radio-Sinfonieorchester

    82:44 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Violine: Soo-Jin Hong / Werke v. Paradis/Mendelsohn/Dvorak |
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