Auftakt des Bachmannpreises "Am Katzentisch der kulturellen Öffentlichkeit"

Hubert Winkels im Gespräch mit Joachim Scholl

"Einer, der Türen öffnet", lobte Jury-Vorsitzende Insa Wilke ihren Vorgänger Hubert Winkels. (picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress)

Die Tage der deutschen Literatur sind eröffnet. Der scheidende Jury-Vorsitzende Hubert Winkels fordert in seinen Worten zum Auftakt den Stellenwert der Literatur in der Gesellschaft und in den Medien zu pflegen.

Die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt sind am Mittwoch feierlich eröffnet worden. Pandemiebedingt ist es bereits der zweite virtuelle Wettbewerb.



Traditionell startete der Abend mit einer "Rede zur Literatur", in diesem Jahr gehalten vom scheidenden Juryvorsitzenden Hubert Winkels, bevor dann am Donnerstag die Autorinnen und Autoren lesen.



Er sei in Sorge um die Literaturkritik, warnte Winkels. Und auch die Literatur sei dabei, an Wert zu verlieren. Ihr Stellenwert im Feuilleton werde geringer, Literatursendungen würden eingestellt. "Die Art, mit Literatur umzugehen, leidet unter einer Form der populären Darstellung, ein bisschen der Zwanghaftigkeit, die Klickzahlen zu erhöhen", begründete er seine Sorge im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur.

Das setze die Literaturkritik - ein "extrem wichtiges Gut" - unter Druck, meint Winkels.

Der Wettbewerb legt viel Wert auf Austausch

Der Wettbewerb sei mitunter ein "seltsames Arrangement" gewesen, so Winkels, verdammend, mitunter aus der Literatur ausschließend. Doch das habe sich im Laufe der Jahrzehnte geändert. Die Mentalität der Juroren sei eine andere, dadurch sei die Angst auf der Seite der Autoren geringer geworden. Das habe sich "klimatisch komplett gedreht".

Zum Glück nicht am Katzentisch: Die vier Kritikerinnen und vier Kritiker der diesjährigen Jury. (ORF)

Der Wettbewerb in der jetzigen Form habe eine Form gefunden, "die eher zeigt, wie kluge Gedanken auf gute Texte reagieren können und deren Energie weitertransportieren können." Dabei sei auch der komplett virtuelle Wettbewerb im vergangenen Jahr nicht abgefallen. Er sei "sehr angenehm atmosphärisch" gewesen, erinnert sich Winkels. Auch wenn der technische Aufwand eher dem entsprochen habe, den man für einen G7-Gipfel erwarte.

Zeitmaß des Aktuellen als Taktgeber

In seiner Rede zur Literaturkritik am Abend betont Winkels, wie sehr er die Möglichkeit schätze, zu keinem expliziten Urteil gelangen zu müssen. Es gebe keine apodiktischen Urteile mehr, der höchstrichterliche Kritikergestus habe ausgedient. Im besten Fall entstehe in der Diskussion über Texte so viel Plastizität, dass ein aktuelles Urteil im Sinne von "gefällt mir", "gefällt mir nicht" ausbleiben könne.

Zugleich kritisiert er die "banalisierenden Tendenzen" im Umgang mit den schönen Künsten, die "Kunstabwehr" durch das Feuilleton. Es gehe um nicht weniger als die "Bewahrung eines Raumes der anspruchsvollen Darstellung". Es sei kein Zufall, dass die einzige verbleibende Literatursendung im deutschen Fernsehen auf Literaturkritiker verzichte. Die Kunst werde beargwöhnt, sie säße eher am Katzentisch der kulturellen Öffentlichkeit.

14 Teilnehmende und jede Menge Diskussionen

Vom 17. bis 20. Juni erwartet die Zuschauenden ein vielfältiges Programm. Im ORF-Theater in Klagenfurt diskutieren die vier weiblichen und drei männlichen Jury-Mitglieder mit den zugeschalteten Autorinnen und Autoren von Donnerstag bis Samstagvormittag. Zu den Eingeladenen zählen unter anderem Nava Ebrahimi, Verena Gotthardt, Lukas Maisel und Necata Öziri.

Insgesamt fünf Preise werden vergeben, darunter der Publikumspreis, für den Literaturfans am Samstagnachmittag abstimmen können. Der 45. Bachmannpreis wird am Sonntag, 21. Juni verliehen. Der ORF und Medienpartner Deutschlandfunk übertragen die Preisverleihung ab 11 Uhr.

(ros)