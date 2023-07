Was dem Verein bei der Lizenzierung entgegenkommt, sagt Vorstand Helmut Delker: „Wenn man in den 70er-Jahren zweite Liga gespielt hat, dann ist das sicherlich schwierig. Der FC Gütersloh hat in den 90er-Jahren zuletzt zweite Bundesliga gespielt, das ist nicht ganz so lange her. Zwar auch lange, aber nicht ganz so lange. Das reicht dann schon. Da hat man dann schon sehr gute Chancen - und deswegen war das bei uns kein ganz großes Thema.“