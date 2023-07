Banlieue-Unruhen

Revolte der Ausgegrenzten in Frankreich

16:44 Minuten Angespanntes Frankreich: Festnahme am Rande einer Demonstration in Paris am 30. Juni 2023. © picture alliance / ZUMAPRESS.com / Telmo Pinto

Kaess,Christiane; Straßenburg, Romy; Thiam, Boussa · 03. Juli 2023, 14:20 Uhr

Seit Tagen bestimmen die Proteste in Frankreich die Nachrichten. Woher kommt der Frust? Jugendliche in den Banlieues sind von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen, sagt Journalistin Romy Straßenburg. Ihre Vorbilder finden sie in Rap und Sport.